В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов

Новости Гватемалы. В Гватемале сотрудники полиции и военнослужащие применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поисках лучшей жизни более 6000 нелегалов из Гондураса пытаются попасть через Мексику в США. Многие из них ждут, что избранный президент Джо Байден вскоре выполнит свое обещание и смягчит миграционную политику страны.