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В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов

18 января 2021 13:22
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Новости Гватемалы. В Гватемале сотрудники полиции и военнослужащие применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов-1

В поисках лучшей жизни более 6000 нелегалов из Гондураса пытаются попасть через Мексику в США. Многие из них ждут, что избранный президент Джо Байден вскоре выполнит свое обещание и смягчит миграционную политику страны.  

В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов-4

Военные и правоохранители уже не первый день пытаются оттеснить многотысячную толпу. На дороге, ведущей к мексиканской границе, установили более 20 контрольно-пропускных пунктов. За три дня столкновений на родину вернули уже более 900 мигрантов, в том числе около 200 несовершеннолетних.   

# Беженцы # Джо Байден # Фотофакт

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