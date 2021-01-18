В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов

Новости Гватемалы. В Гватемале сотрудники полиции и военнослужащие применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гватемалы. В Гватемале сотрудники полиции и военнослужащие применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В поисках лучшей жизни более 6000 нелегалов из Гондураса пытаются попасть через Мексику в США. Многие из них ждут, что избранный президент Джо Байден вскоре выполнит свое обещание и смягчит миграционную политику страны.
Военные и правоохранители уже не первый день пытаются оттеснить многотысячную толпу. На дороге, ведущей к мексиканской границе, установили более 20 контрольно-пропускных пунктов. За три дня столкновений на родину вернули уже более 900 мигрантов, в том числе около 200 несовершеннолетних.