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В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса

22 ноября 2020 14:16
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Новости Гватемалы. Массовые протесты в Гватемале. Демонстранты подожгли здание Конгресса, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса-1

К счастью, в это время парламент пустовал. Погромщиков оттеснила полиция, экстренным службам удалось потушить возгорание. Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ.

Акция протеста началась из-за принятого бюджета страны, в котором сократили расходы на образование, медицину и социальную сферу.

# Акции протеста # Фотофакт

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