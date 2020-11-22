Новости Гватемалы. Массовые протесты в Гватемале. Демонстранты подожгли здание Конгресса, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К счастью, в это время парламент пустовал. Погромщиков оттеснила полиция, экстренным службам удалось потушить возгорание. Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ.