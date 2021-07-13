В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской

Новости Грузии. В Тбилиси не утихают массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты, оппозиционеры и их сторонники забросали здание правящей партии страны яйцами и облили правоохранителей краской. Начались столкновения. В результате митинга задержаны 12 человек.

Поводом для очередного витка протестных настроений в грузинской столице стала смерть оператора местного телеканала. На минувшей неделе мужчину избили в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества. Митингующие считают, что именно заявление премьер-министра о нецелесообразности проведения «Марша достоинства» 5 июля спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.