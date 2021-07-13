Прямой эфир

В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской

13 июля 2021 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. В Тбилиси не утихают массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты, оппозиционеры и их сторонники забросали здание правящей партии страны яйцами и облили правоохранителей краской. Начались столкновения. В результате митинга задержаны 12 человек.

В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской-1

Поводом для очередного витка протестных настроений в грузинской столице стала смерть оператора местного телеканала. На минувшей неделе мужчину избили в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества. Митингующие считают, что именно заявление премьер-министра о нецелесообразности проведения «Марша достоинства» 5 июля спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской-4

Активисты требуют отставки правительства. Несмотря на то, что предварительной причиной смерти журналиста названа передозировка наркотиками, а не полученные травмы, митингующие винят в произошедшем государство.

# Акции протеста # Ираклий Гарибашвили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения
12 июля 2021 14:50

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»
12 июля 2021 14:45

В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»

В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером
12 июля 2021 14:43

В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером