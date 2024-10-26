В Грузии заявили о признаках подготовки госпереворота

Грузия выбирает новый парламент. За депутатские мандаты борются 18 партий. Одержать четвертую победу подряд попытаются и правящие ныне политические силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузия выбирает новый парламент. За депутатские мандаты борются 18 партий. Одержать четвертую победу подряд попытаются и правящие ныне политические силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Грузинская мечта» находится у власти уже 12 лет. Партия выступает за развитие страны по собственному сценарию, без учета западных интересов. Но на самом Западе с этим, конечно, не согласны. Там всерьез намерены раскачать ситуацию внутри страны. В правящей партии уже заявили о признаках подготовки госпереворота. Противостоять на политической арене действующей власти будут оппозиционные силы, приверженные евроинтеграции.
В предвыборную кампанию представители блока пытались убедить электорат в том, что сохранение существующего курса Грузии приведет к утрате всей финансовой помощи Евросоюза. Если суммарно оппозиция получит больше половины мандатов в парламенте, она планирует создать коалиционное правительство. Борьба за места в парламенте становится все ожесточеннее, эти выборы СМИ уже прозвали историческими.
Сандро Двалишвили, житель Грузии:
Сегодня в нашей стране царит мир, но это зависит от единства нашего общества. Вот почему мы хотим иметь правительство, которое сосредоточено на благополучии народа. Вот почему людям моего возраста, молодым людям, нужно голосовать. Это наше конституционное право. И это не только для нашего собственного развития. Это важно для нашей страны и ее стабильности.
По стране открыто свыше 3 тысяч избирательных участков, за рубежом – 67. Право проголосовать за своего кандидата есть у 3,5 миллиона граждан. Рекордное число ожидается тех, кто придет на выборы за пределами страны – 95 тысяч человек.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Сразу после местные телеканалы планируют сообщить результаты экзитполов. ЦИК начнет публиковать итоги выборов в течение 2 часов после закрытия участков. Нынешние выборы в Грузии – первые с использованием электронных урн. Помимо этого, будет использована технология верификации избирателей.