В Грузии заявили о признаках подготовки госпереворота

«Грузинская мечта» находится у власти уже 12 лет. Партия выступает за развитие страны по собственному сценарию, без учета западных интересов. Но на самом Западе с этим, конечно, не согласны. Там всерьез намерены раскачать ситуацию внутри страны. В правящей партии уже заявили о признаках подготовки госпереворота. Противостоять на политической арене действующей власти будут оппозиционные силы, приверженные евроинтеграции.

В предвыборную кампанию представители блока пытались убедить электорат в том, что сохранение существующего курса Грузии приведет к утрате всей финансовой помощи Евросоюза. Если суммарно оппозиция получит больше половины мандатов в парламенте, она планирует создать коалиционное правительство. Борьба за места в парламенте становится все ожесточеннее, эти выборы СМИ уже прозвали историческими.