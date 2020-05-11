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В Грузии вышли из берегов две крупные реки

11 мая 2020 12:23
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Новости Грузии. Последствия непогоды устраняют в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии вышли из берегов две крупные реки-1

Около 20 сел пострадали в Кахетии из-за ливней. Вышедшаяя из берегов река Дуруджи затопила до 10 гектаров сельскохозяйственных земель и несколько жилых домов, повреждены дороги. К работе привлекли тяжелую технику.

В Грузии вышли из берегов две крупные реки-4

Разлив реки Кабали привел к подтоплению около десятка сел. Под водой оказались пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.

В Грузии вышли из берегов две крупные реки-7

Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения, которые прежде защищали населенные пункты от стихии. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.

# Наводнение # Фотофакт

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