В Грузии вышли из берегов две крупные реки

Новости Грузии. Последствия непогоды устраняют в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Последствия непогоды устраняют в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 20 сел пострадали в Кахетии из-за ливней. Вышедшаяя из берегов река Дуруджи затопила до 10 гектаров сельскохозяйственных земель и несколько жилых домов, повреждены дороги. К работе привлекли тяжелую технику.
Разлив реки Кабали привел к подтоплению около десятка сел. Под водой оказались пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.
Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения, которые прежде защищали населенные пункты от стихии. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.