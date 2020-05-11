В Грузии вышли из берегов две крупные реки

Новости Грузии. Последствия непогоды устраняют в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 сел пострадали в Кахетии из-за ливней. Вышедшаяя из берегов река Дуруджи затопила до 10 гектаров сельскохозяйственных земель и несколько жилых домов, повреждены дороги. К работе привлекли тяжелую технику.

Разлив реки Кабали привел к подтоплению около десятка сел. Под водой оказались пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов.