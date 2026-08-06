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В Грузии вновь произошел сбой в электроснабжении

06 августа 2026 11:05
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В Грузии произошел очередной общенациональный блэкаут. 5 августа по всей стране наблюдались серьезные проблемы с электроснабжением. Не работали светофоры и уличное освещение. Многие люди остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии вновь произошел сбой в электроснабжении-2

В Тбилиси остановились поезда метро. Было нарушено железнодорожное сообщение. Сейчас электроснабжение восстановлено. Сообщается, что сбой был связан с работами на Ингурской ГЭС. Это уже третье крупномасштабное отключение электроэнергии в стране за последние две недели. Предыдущие случились 24 и 25 июля. Их причина до сих пор не называется. Комиссия по регулированию электроэнергетики Грузии изучает обстоятельства инцидентов, а Служба государственной безопасности начала расследование по статье «Саботаж».

# Новости Грузии

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