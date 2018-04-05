В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы

Новости Грузии. Чрезвычайное происшествие в грузинском городе Ткибули. Во время работ в одной из шахт произошло обрушение пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Чрезвычайное происшествие в грузинском городе Ткибули. Во время работ в одной из шахт произошло обрушение пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горняков завалило камнями. Спасателям удалось добраться до людей и поднять пострадавших на поверхность. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщается также о шести погибших.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, технические службы и спасатели. Возбуждено уголовное дело.