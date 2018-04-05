Прямой эфир

В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы

05 апреля 2018 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. Чрезвычайное происшествие в грузинском городе Ткибули. Во время работ в одной из шахт произошло обрушение пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы-1

Горняков завалило камнями. Спасателям удалось добраться до людей и поднять пострадавших на поверхность. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщается также о шести погибших.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, технические службы и спасатели. Возбуждено уголовное дело.

В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы-4

# Фотофакт # Гибель рабочего

Другие новости рубрики

Все новости
В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды
05 апреля 2018 09:10

В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды

В Сибири готовятся к паводкам: ожидают обильное таяние снега и выход рек из берегов
05 апреля 2018 09:03

В Сибири готовятся к паводкам: ожидают обильное таяние снега и выход рек из берегов

Facebook запретит приложениям доступ к личной информации пользователей. Какие данные будут скрыты?
05 апреля 2018 09:01

Facebook запретит приложениям доступ к личной информации пользователей. Какие данные будут скрыты?