В Грузии арестовали главу оппозиционной партии. Он пытался избежать приговора суда

Новости Грузии. Более 20 человек задержали в Тбилиси в ходе спецоперации по аресту лидера главной оппозиционной партии страны, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Никанор Мелия пытался избежать приговора, который ему вынесли 17 февраля.
Новости Грузии. Более 20 человек задержали в Тбилиси в ходе спецоперации по аресту лидера главной оппозиционной партии страны, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Никанор Мелия пытался избежать приговора, который ему вынесли 17 февраля.
Он укрылся от правоохранителей в офисе своей партии, а сторонники политика забаррикадировали двери и окна кабинета. Здание пришлось штурмовать бойцам спецназа. В ход пошел слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы.
Мелия обвиняется в организации штурма парламента Грузии летом 2019 года. Изначально суд отпустил оппозиционера под залог, однако тот отказался его выплачивать. На минувшей неделе парламент лишил его депутатской неприкосновенности, суд изменил меру пресечения на арест.