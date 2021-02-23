В Грузии арестовали главу оппозиционной партии. Он пытался избежать приговора суда

Новости Грузии. Более 20 человек задержали в Тбилиси в ходе спецоперации по аресту лидера главной оппозиционной партии страны, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Никанор Мелия пытался избежать приговора, который ему вынесли 17 февраля.

Он укрылся от правоохранителей в офисе своей партии, а сторонники политика забаррикадировали двери и окна кабинета. Здание пришлось штурмовать бойцам спецназа. В ход пошел слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы.