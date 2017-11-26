Прямой эфир

В Грузии 27 ноября объявлен днем траура по погибшим в Батуми

26 ноября 2017 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. Грузия скорбит по погибшим в Батуми. 27 ноября объявлен днем всеобщего траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, пожар в популярном пятизвездочном отеле произошел в ночь на субботу. Жертвами трагедии стали 11 человек, пострадали более 20. Четверо до сих пор в больнице. Среди тек, кто оказался в огненной ловушке, как местные жители, так и иностранцы: граждане Ирана, Израиля и Турции.

Во время ЧП выяснилось, что в элитном здании не было пожарной лестницы, и люди на 7 этаже оказались заблокированы. Все пути к эвакуации в гостинице оказались отрезаны густым едким дымом. Многих погибших нашли как раз на 7 этаже и в сауне, где и произошло возгорание. Пожарные спасали людей с балконов при помощи своей техники, и любой другой, не предназначенной для подобных целей.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в отеле Грузии: новые подробности
25 ноября 2017 17:57

Пожар в отеле Грузии: новые подробности

«Несправедливо для человека умирать, держа на руках сына»: египтяне об атаке на суфийскую мечеть
25 ноября 2017 17:41

«Несправедливо для человека умирать, держа на руках сына»: египтяне об атаке на суфийскую мечеть

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку
25 ноября 2017 14:58

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку