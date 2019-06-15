В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неожиданное потепление охватило почти 40 % всей территории страны. Ученые уже называют это явление новым антирекордом – обычно лед в Гренландии тает довольно медленно на протяжении всего лета.