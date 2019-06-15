В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неожиданное потепление охватило почти 40 % всей территории страны. Ученые уже называют это явление новым антирекордом – обычно лед в Гренландии тает довольно медленно на протяжении всего лета.
Однако паниковать не стоит – ранее подобное уже происходило в 2012 году, когда практически вся территория региона подверглась таянию.