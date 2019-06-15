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В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

15 июня 2019 19:01
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Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда-1

Неожиданное потепление охватило почти 40 % всей территории страны. Ученые уже называют это явление новым антирекордом – обычно лед в Гренландии тает довольно медленно на протяжении всего лета.

В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда-4

Однако паниковать не стоит – ранее подобное уже происходило в 2012 году, когда практически вся территория региона подверглась таянию.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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