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В Греции за 10 часов выпало пугающее количество осадков – более 500 мм

05 сентября 2023 16:49
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Новости Греции. Проливные дожди вызвали мощное наводнение в Греции. Подтопленные дома и улицы – следствие шторма «Даниэль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции за 10 часов выпало пугающее количество осадков – более 500 мм-1

Два человека погибли. Одного из них унесло мощным потоком воды. Другой скончался от полученных травм после обрушения стены. Уровень воды поднялся так высоко, что автомобили наполовину ушли под воду. Реки массово выходят из берегов. Всего за 10 часов выпало пугающее количество осадков – более 500 мм. Метеорологи порадовать прогнозами пока не могут. Непогода сохранится как минимум в течение суток.

# Наводнение # Фотофакт

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