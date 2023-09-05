В Греции за 10 часов выпало пугающее количество осадков – более 500 мм

Два человека погибли. Одного из них унесло мощным потоком воды. Другой скончался от полученных травм после обрушения стены. Уровень воды поднялся так высоко, что автомобили наполовину ушли под воду. Реки массово выходят из берегов. Всего за 10 часов выпало пугающее количество осадков – более 500 мм. Метеорологи порадовать прогнозами пока не могут. Непогода сохранится как минимум в течение суток.