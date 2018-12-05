Прямой эфир

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит

05 декабря 2018 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Экологи бьют тревогу: в Средиземном море обнаружен смертоносный паразит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он привел к массовой гибели самых крупных в этих водах двустворчатых моллюсков, которые не только очищают воду, но и являются источником одного из редчайших материалов на Земле.

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит-1

Тревожные сообщения начали поступать летом 2018 года в районе греческого Анависсоса. Хотя вредитель установлен, исследователи пока не могут понять, как он распространяется и как с ним бороться.

Между тем, эпидемия приобретает всё большие масштабы. По словам специалистов, вымирание крупных моллюсков грозит нарушением баланса во всем Средиземноморье.

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит-4

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
05 декабря 2018 09:08

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях

В Индии автобус рухнул в ущелье
05 декабря 2018 09:03

В Индии автобус рухнул в ущелье

В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
05 декабря 2018 08:44

В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения