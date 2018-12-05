В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит

Он привел к массовой гибели самых крупных в этих водах двустворчатых моллюсков, которые не только очищают воду, но и являются источником одного из редчайших материалов на Земле.

Новости Греции. Экологи бьют тревогу: в Средиземном море обнаружен смертоносный паразит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожные сообщения начали поступать летом 2018 года в районе греческого Анависсоса. Хотя вредитель установлен, исследователи пока не могут понять, как он распространяется и как с ним бороться.

Между тем, эпидемия приобретает всё большие масштабы. По словам специалистов, вымирание крупных моллюсков грозит нарушением баланса во всем Средиземноморье.