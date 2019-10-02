В Греции в пещере была найдена тонна марихуаны

Новости Греции. Полиция Греции обнаружила более тонны необработанной марихуаны. Опасный товар был спрятан в пещере острова Пипери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда правоохранителей привели албанские контрабандисты, которых ранее задержали в Эгейском море. По предварительным данным, найденная партия – лишь часть груза, который наркоторговцы доставляли из Турции в Албанию.