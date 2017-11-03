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В Греции в Эгейском море потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов

03 ноября 2017 10:57
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Новости Греции. Поисково-спасательная операция развернулась на юго-востоке Эгейского моря, у берегов греческого острова Калимнос, сообщили в программе Новости «24 часа». Здесь потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов.

В Греции в Эгейском море потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов-1

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды 4 выживших. 1 человек найден мертвым.

По различным данным, на борту затонувшего корабля находилось до 24 человек. В поисках задействованы туристические, грузовые, судна береговой охраны, а также вертолет.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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