В Греции в Эгейском море потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов

Новости Греции. Поисково-спасательная операция развернулась на юго-востоке Эгейского моря, у берегов греческого острова Калимнос, сообщили в программе Новости «24 часа». Здесь потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов.

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды 4 выживших. 1 человек найден мертвым.