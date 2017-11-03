В Греции в Эгейском море потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов

Новости Греции. Поисково-спасательная операция развернулась на юго-востоке Эгейского моря, у берегов греческого острова Калимнос, сообщили в программе Новости «24 часа». Здесь потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов.
Новости Греции. Поисково-спасательная операция развернулась на юго-востоке Эгейского моря, у берегов греческого острова Калимнос, сообщили в программе Новости «24 часа». Здесь потерпело крушение деревянное судно, перевозившее мигрантов.
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды 4 выживших. 1 человек найден мертвым.
По различным данным, на борту затонувшего корабля находилось до 24 человек. В поисках задействованы туристические, грузовые, судна береговой охраны, а также вертолет.