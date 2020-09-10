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В Греции сгорел крупнейший лагерь беженцев

10 сентября 2020 10:03
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Новости Греции. Греческий остров Лесбос вновь в огне. Пожары вспыхнули после попытки беженцев прорваться в порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции сгорел крупнейший лагерь беженцев-1

Сотни человек, которые остались без жилья после крупного возгорания в их лагере, хотели попасть на судно, которое, по слухам, должно было отвезти их на континентальную часть Греции.

В Греции сгорел крупнейший лагерь беженцев-4

Мигранты забросали правоохранителей камнями. В ответ полицейские вынужденно применили слезоточивый газ. Чтобы добиться перевозки на континент, беженцы подожгли траву вдоль дороги, а также устроили несколько поджогов в своих лагерях. На острове объявлен режим чрезвычайного положения.

В Греции сгорел крупнейший лагерь беженцев-7

На помощь местным правоохранителям направлены три подразделения спецназа. В регион также прибудут пассажирский паром и два корабля, на которых разместят примерно 2 000 беженцев.

# Пожар # Фотофакт

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