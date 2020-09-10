В Греции сгорел крупнейший лагерь беженцев

Новости Греции. Греческий остров Лесбос вновь в огне. Пожары вспыхнули после попытки беженцев прорваться в порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек, которые остались без жилья после крупного возгорания в их лагере, хотели попасть на судно, которое, по слухам, должно было отвезти их на континентальную часть Греции.

Мигранты забросали правоохранителей камнями. В ответ полицейские вынужденно применили слезоточивый газ. Чтобы добиться перевозки на континент, беженцы подожгли траву вдоль дороги, а также устроили несколько поджогов в своих лагерях. На острове объявлен режим чрезвычайного положения.