В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали

Новости Греции. Греция продолжает борьбу с масштабным пожаром. Пламя вспыхнуло в 80 километрах от Афин и уже уничтожило более 2 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.