В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали
Новости Греции. Греция продолжает борьбу с масштабным пожаром. Пламя вспыхнуло в 80 километрах от Афин и уже уничтожило более 2 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.
Повреждены десятки домов. Эвакуированы жители нескольких населенных пунктов. Из-за сильного ветра дым от пожара распространился по югу страны, едкий запах ощущают и жители Афин. Небо над Акрополем стало серым.
В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек, а также спецтехника и авиация.
По предварительным данным, пожар возник из-за сжигания старых веток в оливковой роще.
Не исключается и версия поджога.