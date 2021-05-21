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В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали

21 мая 2021 08:45
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Новости Греции. Греция продолжает борьбу с масштабным пожаром. Пламя вспыхнуло в 80 километрах от Афин и уже уничтожило более 2 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.

В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали-1

Повреждены десятки домов. Эвакуированы жители нескольких населенных пунктов. Из-за сильного ветра дым от пожара распространился по югу страны, едкий запах ощущают и жители Афин. Небо над Акрополем стало серым.

В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали-4

В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек, а также спецтехника и авиация.

В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали-7

По предварительным данным, пожар возник из-за сжигания старых веток в оливковой роще.

В Греции пытаются потушить масштабный пожар. Жителей нескольких населённых пунктов эвакуировали-10

Не исключается и версия поджога.

# Пожар # Фотофакт

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