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В Греции прошли массовые акции протеста

17 декабря 2025 16:58
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Центр Афин заполнили тысячи протестующих. Жители вышли на улицы из-за низких зарплат и задержек выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции совпали с обсуждением госбюджета на 2026 год и переросли в общенациональное выражение недовольства социальной политикой властей.

В Греции прошли массовые акции протеста-2

Профсоюзы называют будущий бюджет «антинародным». По их мнению, власти перекладывают налоговое бремя на трудящихся, одновременно направляя миллиарды на военные расходы и поддержание крупного бизнеса. Тем временем зарплаты в госсекторе остаются одними из самых низких в еврозоне, тогда как цены на продукты, жилье и коммунальные услуги продолжают расти. На митинги вышли даже мэры городов. У местных властей не хватает средств ни на развитие территорий, ни на оплату труда сотрудников. Учителя, врачи и муниципальные служащие также объявили забастовку, заявив, что больше не могут сводить концы с концами.

В Греции прошли массовые акции протеста-4

Бюджет сократит миллионы в государственных больницах и направит эти деньги на военные расходы. Мы этого не допустим и будем координировать свои действия с борьбой аграриев против принятия правительством этого бюджета.

Фермеры были первыми, кто поднял волну социального недовольства. Уже третью неделю они блокируют дороги и погранпереходы, требуя выплат задержанной сельскохозяйственной помощи ЕС, снижения цен на топливо и электроэнергию. Для многих аграриев ситуация стала вопросом выживания. Доходы падают, хозяйства разоряются, а скот приходится массово забивать из-за эпидемий и отсутствия оперативной господдержки.

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