В Греции ожесточённые стычки учителей с полицией. Преподаватели недовольны законом об обязательной аттестации

Новости Греции. В Греции произошли ожесточенные стычки учителей с полицией. В столице страны Афинах тысячи преподавателей вышли на улицы и перегородили дороги, ведущие к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально через несколько минут мирная демонстрация людей с самой мирной профессией превратилась в жестокий бой с полицией. Той пришлось применить дубинки. Причиной недовольства стал закон об обязательной аттестации учителей. Проводить забастовки педагогам по этому поводу запретили, тем не менее акции протеста в стране не прекращаются.