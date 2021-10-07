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В Греции ожесточённые стычки учителей с полицией. Преподаватели недовольны законом об обязательной аттестации

07 октября 2021 09:47
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Новости Греции. В Греции произошли ожесточенные стычки учителей с полицией. В столице страны Афинах тысячи преподавателей вышли на улицы и перегородили дороги, ведущие к парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции ожесточённые стычки учителей с полицией. Преподаватели недовольны законом об обязательной аттестации-1

Буквально через несколько минут мирная демонстрация людей с самой мирной профессией превратилась в жестокий бой с полицией. Той пришлось применить дубинки. Причиной недовольства стал закон об обязательной аттестации учителей. Проводить забастовки педагогам по этому поводу запретили, тем не менее акции протеста в стране не прекращаются.

# Акции протеста # Фотофакт

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