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В Греции открылись пляжи. Когда пустят туристов?

10 мая 2021 12:33
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Новости Греции. Греция открыла свои пляжи. После 16 мая в стране готовятся встретить иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции открылись пляжи. Когда пустят туристов?-1

Однако отелям необходимо выполнить ряд требований. На пляжных зонах зонтики должны быть размещены на расстоянии не менее четырех метров, кроме того, обязательна регулярная дезинфекция и проверка персонала на COVID-19.

В Греции открылись пляжи. Когда пустят туристов?-4

Тем временем в Германии всех привитых от коронавируса освободили от ограничений. Теперь им не нужно показывать в парикмахерских отрицательный ПЦР-тест и соблюдать комендантский час. А власти Великобритании заявили, что надеются победить коронавирус к августу. К концу июля все жители страны получат первую дозу вакцины.

# Коронавирус # Фотофакт

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