В Греции открылись пляжи. Когда пустят туристов?

Новости Греции. Греция открыла свои пляжи. После 16 мая в стране готовятся встретить иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако отелям необходимо выполнить ряд требований. На пляжных зонах зонтики должны быть размещены на расстоянии не менее четырех метров, кроме того, обязательна регулярная дезинфекция и проверка персонала на COVID-19.

Тем временем в Германии всех привитых от коронавируса освободили от ограничений. Теперь им не нужно показывать в парикмахерских отрицательный ПЦР-тест и соблюдать комендантский час. А власти Великобритании заявили, что надеются победить коронавирус к августу. К концу июля все жители страны получат первую дозу вакцины.