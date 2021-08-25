Новости Греции. В Греции назвали фашистскими меры против невакцинированных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране с сентября для них отменяются бесплатные тесты на коронавирус.

Все граждане, которые не сделали прививку, должны будут один-два раза в неделю делать платный тест для того, чтобы иметь право прийти на работу, в вуз, поехать в поездку на самолете, пароме, поезде или автобусе. Тест будет стоить 10 евро. Невакцинированных людей не будут пускать в кафе, бары, рестораны, центры развлечений.