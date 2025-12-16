В Греции начинается общенациональная забастовка

16 декабря в Греции пройдет всеобщая забастовка. Причиной протеста стал проект бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает повышение налогов и новые привилегии для крупных компаний. Кроме того, власти намерены выделить более 21 миллиарда евро на военные расходы. Анонсировано, что митинги и шествия пройдут во всех крупных городах страны.