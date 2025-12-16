Прямой эфир

В Греции начинается общенациональная забастовка

16 декабря 2025 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

16 декабря в Греции пройдет всеобщая забастовка. Причиной протеста стал проект бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции начинается общенациональная забастовка-2

Документ предусматривает повышение налогов и новые привилегии для крупных компаний. Кроме того, власти намерены выделить более 21 миллиарда евро на военные расходы. Анонсировано, что митинги и шествия пройдут во всех крупных городах страны.

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине
16 декабря 2025 06:58

В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине

Почти 60% немцев признались, что боятся выражать свое мнение
15 декабря 2025 17:15

Почти 60% немцев признались, что боятся выражать свое мнение

В Польше продолжают дорожать продукты
15 декабря 2025 17:15

В Польше продолжают дорожать продукты