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В Греции начался кризис. Сотни граждан вышли на улицу с овощами и чёрными флагами

21 марта 2022 06:39
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Новости Греции. Из-за военных действий в Украине начался кризис в Греции. Страну всколыхнули массовые протесты. Сотни граждан вышли на улицу с овощами и черными флагами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции начался кризис. Сотни граждан вышли на улицу с овощами и чёрными флагами-1

Многие демонстранты приехали в столицу на тракторах. Так протестующие фермеры попытались привлечь внимание правительства к повышению цен на топливо и продукты. Аграрии не могут позволить себе купить даже семена и удобрения. В феврале инфляция в Греции достигла 6,3 %, тогда как в среднем в еврозоне она не превышает 6 %. Несмотря на то, что власти выделили больше миллиарда долларов для поддержки предприятий с низким доходом, сельскохозяйственного сектора субсидия не коснулась.

# Акции протеста # Фотофакт

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