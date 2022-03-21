В Греции начался кризис. Сотни граждан вышли на улицу с овощами и чёрными флагами

Многие демонстранты приехали в столицу на тракторах. Так протестующие фермеры попытались привлечь внимание правительства к повышению цен на топливо и продукты. Аграрии не могут позволить себе купить даже семена и удобрения. В феврале инфляция в Греции достигла 6,3 %, тогда как в среднем в еврозоне она не превышает 6 %. Несмотря на то, что власти выделили больше миллиарда долларов для поддержки предприятий с низким доходом, сельскохозяйственного сектора субсидия не коснулась.