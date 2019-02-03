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В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека

03 февраля 2019 12:01
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Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека -1

Трагедия произошла на юге греческого полуострова Пелопоннес в таверне на набережной. Причина трагедии – газовый баллон, который взорвался на кухне. Жертвами стали владелец заведения и двое сотрудников.

К слову, в зимнее время в Греции газовые баллоны часто используются в тавернах и кафе для обогрева помещений.

# Взрыв газа # Фотофакт

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