В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека

Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на юге греческого полуострова Пелопоннес в таверне на набережной. Причина трагедии – газовый баллон, который взорвался на кухне. Жертвами стали владелец заведения и двое сотрудников.

К слову, в зимнее время в Греции газовые баллоны часто используются в тавернах и кафе для обогрева помещений.