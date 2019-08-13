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В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

13 августа 2019 12:06
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Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных-1

Однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Жителей трех населенных пунктов готовят к возможной эвакуации. Борьбу с огнем ведут более сотни пожарных и около 50-ти единиц спецтехники.

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных-4

Работу усложняют погодные условия: 40-градусная жара и сильный штормовой ветер. Запах гари ощущается во многих районах Афин. За последние три дня в стране произошло более 180 лесных пожаров.

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных-7

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных-9

# Пожар # Фотофакт

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