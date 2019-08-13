В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Жителей трех населенных пунктов готовят к возможной эвакуации. Борьбу с огнем ведут более сотни пожарных и около 50-ти единиц спецтехники.