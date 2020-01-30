В Греции для борьбы с мигрантами планируют установить плавучий барьер

Дело в том, что рост численности нелегалов, которые приплывают на греческие острова с побережья Турции, привел к значительному перенаселению местных лагерей беженцев. Кроме того, участились стычки между мигрантами и недовольными их присутствием на островах жителями.

По предварительным оценкам, проект почти трехкилометрового барьера с мигающими фонарями будет стоить 500 тысяч евро. Подниматься он будет на 50 сантиметров над водой.