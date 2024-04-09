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В Госдепе рассказали, когда Украина сможет вступить в НАТО

09 апреля 2024 08:48
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Постпред США при НАТО Смит считает, что после конфликта Украина сможет стать членом союза, если все члены организации дадут на это согласие. Об этом пишет РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр утверждает, что решение о членстве в НАТО Украины уже принято, но пока обсуждается, как скоро это произойдет.

В то время как генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что во время конфликта вступление в организацию для Украины невозможно, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киев подал соответствующую заявку.

По словам Пескова, Москва услышала запрос Зеленского и следит за ситуацией, напоминая, что ориентация Киева на НАТО послужила поводом для российской спецоперации. 

# Международная политика

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