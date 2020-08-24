В горах Грузии микроавтобус упал с обрыва. Погибли 17 человек

Новости Грузии. Жертвами крупного ДТП на северо-востоке Грузии стали 17 человек, ещё трое получили серьёзные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус упал с обрыва на горной дороге с высоты около 80 метров. По словам очевидцев, авария произошла после того, как транспортное средство на высокой скорости врезалось в припаркованную легковушку.