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В горах Грузии микроавтобус упал с обрыва. Погибли 17 человек

24 августа 2020 07:32
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Новости Грузии. Жертвами крупного ДТП на северо-востоке Грузии стали 17 человек, ещё трое получили серьёзные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В горах Грузии микроавтобус упал с обрыва. Погибли 17 человек-1

Микроавтобус упал с обрыва на горной дороге с высоты около 80 метров. По словам очевидцев, авария произошла после того, как транспортное средство на высокой скорости врезалось в припаркованную легковушку.  

В горах Грузии микроавтобус упал с обрыва. Погибли 17 человек-4

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 20 человек. Поисково-спасательные работы на месте ДТП продолжаются. Трое пострадавших находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии.   

# Авария # Фотофакт

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