В Гонконге на продажу выставили скипетр за 13 млн долларов, на нём император сам себе посвятил поэму

Новости Китая. В Гонконге за 13 миллионов долларов выставили на продажу скипетр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Гонконге за 13 миллионов долларов выставили на продажу скипетр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он принадлежал китайскому императору, который правил 250 лет назад. Но его ценность, скорее, художественная, чем историческая. Он считается лучшим скипетром из-за его уникальной резьбы в виде дракона и написанного на нем стихотворения.
В этом поэтическом творении рассказывается о том, какой мудрый, справедливый и хороший правитель Китая. А авторство этой поэмы принадлежит самому императору. Видимо, не доверил он такое важное дело, как восхваление себя, посторонним. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам.