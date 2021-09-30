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В Гонконге на продажу выставили скипетр за 13 млн долларов, на нём император сам себе посвятил поэму

30 сентября 2021 09:33
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Новости Китая. В Гонконге за 13 миллионов долларов выставили на продажу скипетр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гонконге на продажу выставили скипетр за 13 млн долларов, на нём император сам себе посвятил поэму-1

Он принадлежал китайскому императору, который правил 250 лет назад. Но его ценность, скорее, художественная, чем историческая. Он считается лучшим скипетром из-за его уникальной резьбы в виде дракона и написанного на нем стихотворения.  

В Гонконге на продажу выставили скипетр за 13 млн долларов, на нём император сам себе посвятил поэму-4

В этом поэтическом творении рассказывается о том, какой мудрый, справедливый и хороший правитель Китая. А авторство этой поэмы принадлежит самому императору. Видимо, не доверил он такое важное дело, как восхваление себя, посторонним. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам.  

# Культура # Фотофакт

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