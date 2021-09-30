В Гонконге на продажу выставили скипетр за 13 млн долларов, на нём император сам себе посвятил поэму

Новости Китая. В Гонконге за 13 миллионов долларов выставили на продажу скипетр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принадлежал китайскому императору, который правил 250 лет назад. Но его ценность, скорее, художественная, чем историческая. Он считается лучшим скипетром из-за его уникальной резьбы в виде дракона и написанного на нем стихотворения.