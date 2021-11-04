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В Глазго протесты против климатических изменений переросли в стычки с полицией

04 ноября 2021 08:04
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Новости Великобритании. Протесты против климатических изменений в Глазго переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Глазго протесты против климатических изменений переросли в стычки с полицией-1

Демонстранты хотели добраться до места проведения климатического саммита. А после того, как правоохранители попытались сдержать толпу, участники акции начали драку с полицией. Несколько человек задержано. Напомним, протестующие призывают страны и корпорации выполнить обещания по защите климата и принять срочные меры, чтобы остановить глобальное потепление.

# Акции протеста # Фотофакт

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