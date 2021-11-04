В Глазго протесты против климатических изменений переросли в стычки с полицией

Новости Великобритании. Протесты против климатических изменений в Глазго переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты хотели добраться до места проведения климатического саммита. А после того, как правоохранители попытались сдержать толпу, участники акции начали драку с полицией. Несколько человек задержано. Напомним, протестующие призывают страны и корпорации выполнить обещания по защите климата и принять срочные меры, чтобы остановить глобальное потепление.