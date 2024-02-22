В Германии заявили о сложной экономической ситуации

Политические цели еврочиновники ставят выше интересов собственных граждан и самого государства. Санкции и другие ограничения, направленные против Беларуси и России, влекут убытки в миллиарды долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Население беднеет, но Запад не преклонен в своей враждебной позиции.

Так, некогда локомотив Европы – немецкая экономика – впала в рецессию. Ее показатели сильно отстают от мировых, заявил глава профильного министерства ФРГ. Рухнул в Германии и уровень продаж. При этом ждать улучшений в ближайшее время не стоит. Впрочем, эту экономическую яму, в которую угодила страна, вырыли ее же руководители. И вместо того, чтобы направить силы и деньги на нужды своего государства, Берлин тратит их на поддержку киевского режима. Вместе с тем из-за конфликта на Украине ФРГ потеряла более 200 миллиардов евро. Таковы последствия антироссийских санкций в энергетической отрасли.