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В Германии заявили о начале продовольственного кризиса

04 апреля 2022 11:59
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Новости Германии. В Германии начался продовольственный кризис. Об этом вынуждена была заявить член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве страны Вероника Гримм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии заявили о начале продовольственного кризиса-1

По ее мнению, к этому привело несколько причин. Во-первых, подорожание газа. Это вызвало повышение цен на удобрения. Но большую озабоченность вызывает растущий дефицит. Даже найдя деньги, фермеры не в состоянии их купить. Во-вторых, в 2022 году не будет поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины. А это означает резкий рост стоимости продовольствия и возможная его нехватка.

В Германии заявили о начале продовольственного кризиса-4

Ранее крупнейшие промышленные союзы ФРГ предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств, если Берлин решит прекратить импорт российского газа. Так что жителям Германии, которые и так живут затянув пояса, грозит еще и безработица.

# Экономический кризис # Вероника Гримм # Фотофакт

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