В Германии заявили о начале продовольственного кризиса

Новости Германии. В Германии начался продовольственный кризис. Об этом вынуждена была заявить член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве страны Вероника Гримм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее мнению, к этому привело несколько причин. Во-первых, подорожание газа. Это вызвало повышение цен на удобрения. Но большую озабоченность вызывает растущий дефицит. Даже найдя деньги, фермеры не в состоянии их купить. Во-вторых, в 2022 году не будет поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины. А это означает резкий рост стоимости продовольствия и возможная его нехватка.