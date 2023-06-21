В Германии заявили о дефиците боеприпасов

Новости Германии. В Германии заявили о резком сокращении числа боеприпасов. По данным местных СМИ, в распоряжении немецкой армии осталось всего 20 тысяч артиллерийский снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А чтобы обеспечить безопасность страны и соответствовать стандартам НАТО необходимо как минимум 230 тысяч. Причина дефицита – поставки Украине. Глава минобороны заявил, что намерен обратиться в парламент для получения средств на закупку боеприпасов. На это нужно более 100 миллионов евро, и бундесвер, скорее всего, их получит.