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В Германии заявили о дефиците боеприпасов

21 июня 2023 06:24
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Новости Германии. В Германии заявили о резком сокращении числа боеприпасов. По данным местных СМИ, в распоряжении немецкой армии осталось всего 20 тысяч артиллерийский снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии заявили о дефиците боеприпасов-1

А чтобы обеспечить безопасность страны и соответствовать стандартам НАТО необходимо как минимум 230 тысяч. Причина дефицита – поставки Украине. Глава минобороны заявил, что намерен обратиться в парламент для получения средств на закупку боеприпасов. На это нужно более 100 миллионов евро, и бундесвер, скорее всего, их получит.

# НАТО # Новости Германии # Фотофакт

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