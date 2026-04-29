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В Германии зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости

29 апреля 2026 06:05
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Германия столкнулась с серьезным демографическим кризисом – таковы данные статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году в стране родилось чуть более 654 тысяч детей: это самый низкий показатель с 1946 года и крупнейший дефицит рождаемости со времен Второй мировой войны. Главная причина – малочисленность поколения, рожденного в 90-х: преодолев возраст в 35 лет, эти люди начинают задумываться о детях, но их просто недостаточно, чтобы обеспечить стабильный уровень рождаемости.

В Германии растет число отказов от службы в армии.

# Международная политика

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