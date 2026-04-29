В Германии зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости

Германия столкнулась с серьезным демографическим кризисом – таковы данные статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году в стране родилось чуть более 654 тысяч детей: это самый низкий показатель с 1946 года и крупнейший дефицит рождаемости со времен Второй мировой войны. Главная причина – малочисленность поколения, рожденного в 90-х: преодолев возраст в 35 лет, эти люди начинают задумываться о детях, но их просто недостаточно, чтобы обеспечить стабильный уровень рождаемости.