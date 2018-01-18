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В Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришёл снежный циклон

18 января 2018 16:46
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Новости Германии. В Германию пришел снежный циклон. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть скорости 160 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришёл снежный циклон-1

В Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришёл снежный циклон-3

Жителям рекомендуют не покидать свои дома без острой необходимости. Закрыты школы и другие учебные заведения. Приостановлено движение поездов регионального и дальнего следования. В аэропорту Мюнхена массово отменяют авиарейсы.

Метели бушуют и в Нидерландах. Временно прекратить работу пришлось воздушной гавани Амстердама Схипхол. С перебоями ходит общественный транспорт и железнодорожные составы. На дорогах участились случаи ДТП.

# Снегопады # Фотофакт

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