В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека

Новости Германии. В Берлине горел поезд дальнего следования. Сообщается о трех пострадавших, им потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Берлине горел поезд дальнего следования. Сообщается о трех пострадавших, им потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что в вагонах находились болельщики футбольного клуба, которые направлялись в соседний город на матч. Всего 700 человек. Горящий состав остановили на ближайшей станции, где поезд уже ждали пожарные, медики и полиция.
Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось обойтись без жертв. Причины возгорания выясняются.