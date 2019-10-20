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В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека

20 октября 2019 11:34
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Новости Германии. В Берлине горел поезд дальнего следования. Сообщается о трех пострадавших, им потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека-1

Известно, что в вагонах находились болельщики футбольного клуба, которые направлялись в соседний город на матч. Всего 700 человек. Горящий состав остановили на ближайшей станции, где поезд уже ждали пожарные, медики и полиция.

В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека-4

Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось обойтись без жертв. Причины возгорания выясняются.

# Пожар # Фотофакт

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