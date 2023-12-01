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В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта

01 декабря 2023 20:01
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Новости Германии. Зимние праздники в Германии под угрозой. Народные гулянья могут омрачить злоумышленники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта-1

Опасаясь роста числа преступлений, Берлин сообщил о планах увеличить число полицейских на улицах. Риск нападений вырос в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщают правоохранители. Ранее на западе страны задержали двух молодых людей, которых подозревают в планировании теракта. В результате во Франкфурте и Штутгарте власти приняли особые меры безопасности. Там установили специальные металлические ограждения и увеличили количество патрульных групп.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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