В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта

Новости Германии. Зимние праздники в Германии под угрозой. Народные гулянья могут омрачить злоумышленники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасаясь роста числа преступлений, Берлин сообщил о планах увеличить число полицейских на улицах. Риск нападений вырос в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщают правоохранители. Ранее на западе страны задержали двух молодых людей, которых подозревают в планировании теракта. В результате во Франкфурте и Штутгарте власти приняли особые меры безопасности. Там установили специальные металлические ограждения и увеличили количество патрульных групп.