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В Германии задержали 20-летнего сирийца. Он с ножом напал на туристов

22 октября 2020 09:03
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Новости Германии. В немецком Дрездене задержали мужчину, напавшего на туристов. Инцидент произошел около двух недель назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии задержали 20-летнего сирийца. Он с ножом напал на туристов-1

В Германии задержали 20-летнего сирийца. Он с ножом напал на туристов-3

Злоумышленник ножом ранил двух прохожих и скрылся с места преступления. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице. Полицейским удалось выйти на след нападавшего и взять его под стражу.  

В Германии задержали 20-летнего сирийца. Он с ножом напал на туристов-6

Известно, что 20-летний сириец приехал в Германию в 2015 году. Его запрос о предоставлении убежища был отклонен. Ранее он уже был осужден на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего госбезопасности.  

# Нападение # Фотофакт

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