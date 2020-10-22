В Германии задержали 20-летнего сирийца. Он с ножом напал на туристов

Новости Германии. В немецком Дрездене задержали мужчину, напавшего на туристов. Инцидент произошел около двух недель назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В немецком Дрездене задержали мужчину, напавшего на туристов. Инцидент произошел около двух недель назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник ножом ранил двух прохожих и скрылся с места преступления. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице. Полицейским удалось выйти на след нападавшего и взять его под стражу.
Известно, что 20-летний сириец приехал в Германию в 2015 году. Его запрос о предоставлении убежища был отклонен. Ранее он уже был осужден на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего госбезопасности.