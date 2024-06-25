В Германии за полгода обанкротилось 11 тысяч компаний – это высочайший показатель за 10 лет

При этом аналитики уверены, что неплатежеспособность немецкого бизнеса будет только расти. Причем касается это не малых предприятий, а более развитых и крупных компаний. В последнее время они гораздо чаще заявляют о пустых счетах. Количество закрытий фирм выросло почти на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Страдают от этого в первую очередь сотрудники. Ситуация затронула свыше 130 тысяч человек. Вероятно, им придется искать новое место работы, но сделать это будет непросто. Ведь причина этих банкротств, по мнению специалистов, – слабое экономическое развитие страны, а также последствия рецессии.