Прямой эфир

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

13 января 2021 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 91,5 миллиона. На фоне сложной эпидобстановки в ряде стран усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса-1

В Нидерландах действующий локдаун продлен до 9 февраля. Закрыты все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости. Не работают заведения общепита и культурные учреждения, а школьники и студенты обучаются дистанционно.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса-4

Продлили жесткий карантин и в Бельгии. В случае, если эпидситуация в стране значительно не улучшится, ограничения будут действовать до 1 марта.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса-7

Непростая обстановка сохраняется в Германии. С начала пандемии там заболели почти 2 миллиона жителей. Высоким остается уровень смертности от COVID-19. Кроме того, в стране выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом. Вирус-мутант обнаружен у семьи, которая недавно вернулась из ЮАР. Власти страны рассматривают возможность продления карантина в Германии еще как минимум на два месяца.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции
13 января 2021 08:23

2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции

В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел, некоторым участникам грозит до 20 лет тюрьмы
13 января 2021 08:00

В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел, некоторым участникам грозит до 20 лет тюрьмы

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана
13 января 2021 07:48

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Жителей города призывают не пить воду из крана