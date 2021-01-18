Прямой эфир

В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса

18 января 2021 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19. Вирус-мутант выявили после вспышки инфекции в одной из баварских клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса-1

В медучреждении заболели 52 пациента и 21 сотрудник. Результаты анализов показали, что у троих из них новая вариация вируса. Сейчас специалисты занимаются ее изучением.   

В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса-4

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Сложная эпидобстановка сохраняется в США, Индии и Бразилии. В Китае уже шесть дней подряд суточный прирост заражений превышает сотню. В Португалии не хватает больничных коек, а в Мексике мест на кладбищах. Из-за роста числа умерших от коронавируса территории погостов приходится расширять.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?
18 января 2021 12:59

На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?

Число жертв стихийных бедствий в Индонезии возросло до 96
18 января 2021 09:32

Число жертв стихийных бедствий в Индонезии возросло до 96

Скандал с детскими пособиями: в Амстердаме более 100 человек задержаны на акции протеста
18 января 2021 09:23

Скандал с детскими пособиями: в Амстердаме более 100 человек задержаны на акции протеста