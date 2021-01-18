В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса

Новости Германии. В Германии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19. Вирус-мутант выявили после вспышки инфекции в одной из баварских клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В медучреждении заболели 52 пациента и 21 сотрудник. Результаты анализов показали, что у троих из них новая вариация вируса. Сейчас специалисты занимаются ее изучением.