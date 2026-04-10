В Германии выступили за введение обязательных сборов для резервистов

В Германии обсуждают введение обязательных военных сборов для резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой инициативой выступили представители Христианско-демократического союза.

По их мнению, действующая система военной службы, основанная на добровольном участии, не обеспечивает необходимой готовности резервных сил. В Бундестаге также подчеркивают: в случае кризиса, армия должна иметь возможность быстро задействовать резерв, а это требует четких обязательств, а не добровольного подхода. В стране уже реализуются меры по расширению военного потенциала.

С 1 января вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он предусматривает обязательное анкетирование и медицинское освидетельствование для молодых мужчин, фактически восстанавливая элементы воинского учета. К 2035 году Германия планирует увеличить численность вооруженных сил до 260 тысяч военнослужащих и сформировать резерв в 200 тысяч человек.