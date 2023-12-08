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В Германии вводится временное управление бюджетом

08 декабря 2023 06:10
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Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год. Причиной стали разногласия в Кабинете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии вводится временное управление бюджетом-1

Они касаются экономических процессов. Компромисс не смогли найти канцлер и министры экономики и финансов. Теперь в стране вводится временное управление бюджетом. Это значит, что министерства смогут тратить средства только в случае крайней необходимости.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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