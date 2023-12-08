В Германии вводится временное управление бюджетом

Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год. Причиной стали разногласия в Кабинете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются экономических процессов. Компромисс не смогли найти канцлер и министры экономики и финансов. Теперь в стране вводится временное управление бюджетом. Это значит, что министерства смогут тратить средства только в случае крайней необходимости.