В Германии вводится новый сбор за электричество. Власти назвали это неприятным, но необходимым шагом

Новости Германии. Очередной удар током испытали жители Германии. В стране вводится сбор за электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом власти решили смягчить тяжелые последствия энергокризиса за счет простых немцев. В правительстве назвали это неприятным, но необходимым шагом.

Размер сбора пока неизвестен. Минэкономики страны обещало сообщить об этом 15 августа. Но уже точно известно, что к осени счета вырастут еще в несколько раз. По мнению специалистов, электричество теперь будет обходиться семьям в 5 000 евро в год вместо нынешних 2 700.

Цены на энергоносители в Германии растут с конца 2021 года. Только за июнь они выросли почти на 40 %.