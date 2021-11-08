В Германии впервые за 30 лет цены выросли на рекордные 5%

Новости Германии. В Германии люди обеспокоены ростом цен. Впервые за 30 лет инфляция крупнейшей экономики Европы в октябре составила 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, такая ситуация в основном связана с высокими ценами на энергоносители и сырье. Кроме того, повлияло и открытие границ в многих странах, что привело к незначительному росту цен в гостиничном секторе и туристической индустрии.