Жители Германии уже не в состоянии покупать продукцию своих фермеров, потому что она не по карману. По данным Федерального статистического управления, в 2024 году цены на яблоки и другие фрукты выросли в среднем на 12 %, овощи подорожали почти на 7,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень их продаж просто обвалился. Люди экономят на еде и предпочитают тратить деньги на более важные вещи, чем на свежие продукты. Из-за этого немцы далеки от рекомендации Всемирной организации здравоохранения есть 400 граммов фруктов и овощей в день. Они могут позволить себе лишь чуть более половины от этого норматива. На рост цен повлияло множество факторов: подорожание энергоносителей, нехватка рабочей силы и сокращение субсидий на дизельное топливо.