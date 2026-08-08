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В Германии тысячи людей вышли на демонстрацию против правительства Мерца

08 августа 2026 17:02
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Если что-то испаряется в Европе быстрее воды, так это доверие к местным политикам. На востоке Германии сегодня проходит масштабная акция протеста, направленная против правительства ФРГ, его главы – канцлера Фридриха Мерца. Около 10 тысяч человек приняли участие в манифестации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке требований: снижение цен на газ и электричество, реформы государственного телевидения, а также высылка всех мигрантов, которые нарушили закон. Власти встретили недовольство контрдемонстрациями, однако их масштаб оказался несопоставим с народным гневом. 

В Германии тысячи людей вышли на демонстрацию против правительства Мерца-2

Мы, немцы, своими взносами в социальное и медицинское страхование оплачиваем медицинские услуги для половины мира. Все, кто приезжают сюда, не платят взносы, однако свободно пользуются благами нашего здравоохранения.

В Германии тысячи людей вышли на демонстрацию против правительства Мерца-4

Все больше бюрократии, все больше налогов. Фридрих Мерц и все остальные наверху решили заставить людей работать до 70 лет. По их мнению, кровельщики с крыши падали бы сразу в могилу. Это ужас, если учесть, что большинство из депутатов никогда тяжело не работали, только за счет народа кормились. Я считаю, что в парламенте должны быть представители из всех профессий. 

Две трети населения Германии требуют немедленного роспуска правительства. 85% немцев недовольны работой канцлера. Вполне логично, что на руинах традиционных партий стремительно растет популярность оппозиционной крайне правой «Альтернативы для Германии», которая уже опережает блок Фридриха Мерца с результатом в 28% голосов.

# Новости Германии

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