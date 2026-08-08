Если что-то испаряется в Европе быстрее воды, так это доверие к местным политикам. На востоке Германии сегодня проходит масштабная акция протеста, направленная против правительства ФРГ, его главы – канцлера Фридриха Мерца. Около 10 тысяч человек приняли участие в манифестации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке требований: снижение цен на газ и электричество, реформы государственного телевидения, а также высылка всех мигрантов, которые нарушили закон. Власти встретили недовольство контрдемонстрациями, однако их масштаб оказался несопоставим с народным гневом.