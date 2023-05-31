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В Германии сотрудники железной дороги требуют увеличения зарплаты на 12%

31 мая 2023 08:14
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Новости Германии. Жители Германии жалуются на снижение уровня доходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам первого квартала в стране снова сократилась реальная заработная плата. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление.  

В Германии сотрудники железной дороги требуют увеличения зарплаты на 12%-1

По мнению экспертов, виной тому высокая инфляция в стране. На фоне неблагоприятной экономической ситуации специалисты уверены, что тенденция к снижению заработной платы сохранится. Это уже четвертый год подряд, когда в ФРГ фиксируется падение доходов граждан. Конечно, жителей такое положение дел не устраивает. В стране участились массовые забастовки. В частности, сотрудников аэропортов и железной дороги. Последние требуют увеличения оплаты труда на 12 %. Однако в руководстве опасаются, что это лишь усугубит инфляцию.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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