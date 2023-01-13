В Германии сохраняется дефицит нефти – заводы сокращают производство топлива

Новости Германии. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы вынуждены сократить производство топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сокрушительным ударом для них стал запрет импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Многие НПЗ, расположенные на востоке Германии, столкнулись с нехваткой сырья. Завод в Бранденбурге на данный момент может задействовать не более половины производственных мощностей. В то время как раньше он удовлетворял свыше 90 % потребительского спроса на сырую нефть не только в Берлине, но и в окрестностях. Похожая ситуация сложилась по всей стране. Как считают эксперты, несмотря на заявления федерального правительства ФРГ насчет достаточного количества запасов сырой нефти, локальный дефицит может сохраниться.