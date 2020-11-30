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В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?

30 ноября 2020 07:39
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Новости Германии. В Германии с января 2022 года в супермаркетах перестанут продавать пластиковые пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Бундестаг.

В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?-1

В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?-3

Под запрет попали стандартные полиэтиленовые пакеты, которые обычно продаются на кассах. Тонкие пакеты, в которые складывают весовые овощи и фрукты, станут исключением.

В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?-6

В качестве альтернативы было предложено использовать корзины, моющиеся тканевые сумки и многоразовые коробки. Однако представители Всемирного фонда дикой природы считают этот запрет символической политикой. В Германии на пластиковые пакеты приходится лишь 1 % потребления пластика.

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# Экология # Фотофакт

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