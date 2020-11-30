В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?

Новости Германии. В Германии с января 2022 года в супермаркетах перестанут продавать пластиковые пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Бундестаг.