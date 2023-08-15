В Германии растёт количество разорившихся фирм

Новости Германии. В Германии все больше и больше фирм становятся банкротами. Причиной лавины разорений стали экономический спад и непомерные кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, по данным федерального статистического управления в Висбадене, в июле этого года подали иски о банкротстве на 24 % больше компаний, чем месяцем ранее. Только за один месяц судами были признаны неплатежеспособными почти полторы тысячи компаний. Общая сумма их задолженности перед кредиторами составила астрономическую сумму в почти 4 миллиарда евро. Лидером банкротства стали транспортно-логистические компании, затем следуют фирмы, предоставляющие разного рода услуги, и по иронии судьбы агентства по трудоустройству.